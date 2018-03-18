Прямой эфир

Грузинские СМИ сообщили о скорой отставке премьера Квирикашвили

0
Фото: TASS/Markus Heine
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в скором времени может покинуть пост.

В отставку уйдут и несколько других членов правящей команды, сообщает в воскресенье телеканал «Рустави 2» со ссылкой на источники в грузинском руководстве.

По информации СМИ, возможный уход Квирикашвили стал активно обсуждаться после публикации главой правительства открытого письма в адрес российских властей с призывом наладить отношения между двумя странами. Как передает телеканал, в грузинском правительстве разделились мнению относительно взаимоотношений с российской стороной, а окончательное решение об отставке принимает основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

Вместе с нынешним премьером свои посты могут покинуть глава МВД Георгий Гахария и министр финансов Мамука Бахтадзе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Президент Грузии совершит визит в Вашингтон
Премьер Грузии призвал РФ к совместным шагам по урегулированию отношений

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017