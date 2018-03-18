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Чехия опровергла причастность к производству «Новичка»

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Заявление о возможном происхождение вещества «Новичок» из ряда стран, в том числе Чехии, является стандартным способом манипулирования информацией. С таким заявлением выступил глава чешского МИД Мартин Стропницкий.

Дипломат отверг утверждение о подобном происхождении «Новичка», озвученное официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой.

«Это стандартный способ манипулирования информацией в общественном пространстве, когда выпускается сообщение чисто спекулятивного характера, которое невозможно доказать», — приводит ТАСС слова Стропницкого.

Ранее Захарова заявила, что источником происхождения вещества «Новичок», которым был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, могли стать Великобритания, Чехия, Словакия и Швеция.

Экс-сотрудник российской спецслужбы и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в Солсбери 4 марта. Великобритания обвинила Россию в причастности к покушению на Скрипаля. Лондон не предоставил каких-либо доказательств, тем не менее позицию британских властей поддержали многие западные государства.

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