Семья бывшего офицера бундесвера попросила убежище в России

Семья бывшего немецкого военного обратилась в консульский отдел посольства России в Латвии с просьбой предоставить убежище. Об этом заявили в пресс-службе дипмиссии.

«Заявителям были даны соответствующие разъяснения о нормах российского законодательства, действующих в отношении данной процедуры», — рассказали РИА «Новости» в дипмиссии.

Ранее СМИ сообщили, что бывший офицер бундесвера Маркус Бергфельд и его супруга Соня попросили Россию предоставить им и их детям убежище.

Бывший военный утверждает, что он и его близкие подвергались травле в Германии. Экс-офицер опасается, что, вернувшись на родину, ему, его жене и детям будет грозить опасность.