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Волонтер ДНР просит политического убежища в России

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Фото: Global Look Press/Caro/Andreas Teich
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Гражданка Украины Ирина Воронцова, участвовавшая в сборе продуктов и необходимых вещей для жителей самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР), просит политического убежища в России.

Женщине, которая в настоящее время проживает на территории РФ, грозит депортация на Украину. Ее вид на жительство был аннулирован после того, как в ноябре 2017 года Воронцову задержали во время митинга около Большого концертного зала в Санкт-Петербурге. 

Как сообщает пресс-служба оппозиционного движения «Другая Россия», активисткой которого является Воронцова, после задержания региональное управление МВД запретило Воронцовой въезд в Россию на срок три года. 

В случае депортации на Украину Воронцовой грозит 15 лет тюрьмы по статье о «Пособничестве террористической организации». Адвокаты женщины оспаривают решение МВД и одновременно требуют предоставления их подзащитной политического убежища в РФ. 

На время судебного разбирательства по этим требованиям гражданка Украины защищена от высылки на родину. Как передает телеканал «78», заседание городского суда по вопросу наличия оснований для запрета Воронцовой пребывать на территории РФ состоится на следующей неделе. 

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