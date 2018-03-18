Новые «Мстители» установили рекорд по продаже билетов

Фильм «Мстители: Война бесконечности» установили рекорд по скорости реализации билетов. На это картине потребовалось всего шесть часов.

Предпродажа билетов была открыта на сервисе Fandango. Предыдущий рекорд принадлежал картине «Черная пантера», однако ей для рекорда потребовалось 24 часа, передает «Газета.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

«Мстители: Война бесконечности» является 19-й и самой масштабной лентой компании Marvel. Она объединила супергероев всех франшиз киновселенной.

По сюжету, «Мстители» объединяются со Стражами Галактики, чтобы противостоять суперзлодею Таносу, который пытается завладеть древними артефактами — камнями бесконечности.