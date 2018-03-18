Прямой эфир

Шорт-трекист Елистратов завоевал бронзу на 500 м на ЧМ

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский шорт-трекист Семен Елистратов стал бронзовым призером чемпионата мира, проходящего в канадском Монреале. Спортсмен финишировал третьим на дистанции 500 м.

Елистратов продемонстрировал время 40,827 сек., уступив всего 22 сотых секунды китайскому спортсмену Жэнь Цзывэю (40,805), передает ТАСС.

Золотую медаль завоевал кореец Хван Дэ Хон, показавший время 40,742 сек.

Шестикратный олимпийский чемпион россиянин Виктор Ан выбыл из борьбы за медали в четвертьфинале, а Денис Айрапетян — в предварительном раунде.

Добавим, что Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане на дистанции 1500 м.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Шорт-трекистка Чхве Мин Джон выиграла дистанцию 1500 м на Олимпиаде
Шорт-трекиста Ситникова дисквалифицировали после завала на Олимпиаде

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017