Шорт-трекист Елистратов завоевал бронзу на 500 м на ЧМ

Российский шорт-трекист Семен Елистратов стал бронзовым призером чемпионата мира, проходящего в канадском Монреале. Спортсмен финишировал третьим на дистанции 500 м.

Елистратов продемонстрировал время 40,827 сек., уступив всего 22 сотых секунды китайскому спортсмену Жэнь Цзывэю (40,805), передает ТАСС.

Золотую медаль завоевал кореец Хван Дэ Хон, показавший время 40,742 сек.

Шестикратный олимпийский чемпион россиянин Виктор Ан выбыл из борьбы за медали в четвертьфинале, а Денис Айрапетян — в предварительном раунде.

Добавим, что Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане на дистанции 1500 м.

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