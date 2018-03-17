На Байконуре собрана ракета для запуска следующей экспедиции на МКС

На Байконуре завершена сборка ракеты-носителя «Союз-ФГ», которой предстоит доставить на МКС следующую международную экспедицию.

Носитель вместе с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-08» вывезут на стартовый комплекс 19 марта, сообщает «Роскосмос».

Ракету запустят с площадки № 1, известной под названием «Гагаринский старт». Пуск запланирован на 21 марта в 20:44 мск, уточняет «РИА Новости».

Модификация носителя «Союз-ФГ» начала применяться с 2001 года, на сегодняшний день ракеты этой серии выполнили 62 успешных старта.

Корабль доставит на МКС 55-ю экспедицию посещения. Ее возглавляет российский космонавт Олег Артемьев. В команде еще два бортинженера — астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. У всех троих это уже не первый полет в космос.