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Московский фестиваль еды может стать самым масштабным в мире

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Гастрономический фестиваль «Мос/Еда!», стартующий в столице 17 и 18 марта, может стать самым масштабным в мире.

На это звание фестиваль претендует сразу по нескольким параметрам, сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Во-первых, по числу площадок — их больше 1,5 тыс. по всей Москве. Во-вторых, по числу участников, которых у нас несколько тысяч. В-третьих, по объему представленной продукции», —– цитирует Немерюка «РИА Новости».

В «Мос/Еда!» примут участие производители и фермеры из 25 регионов России. Для демонстрации своей продукции они привезли в столицу 4,5 млн кг различных продовольственных товаров.

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