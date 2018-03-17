Московский фестиваль еды может стать самым масштабным в мире
Гастрономический фестиваль «Мос/Еда!», стартующий в столице 17 и 18 марта, может стать самым масштабным в мире.
На это звание фестиваль претендует сразу по нескольким параметрам, сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
«Во-первых, по числу площадок — их больше 1,5 тыс. по всей Москве. Во-вторых, по числу участников, которых у нас несколько тысяч. В-третьих, по объему представленной продукции», —– цитирует Немерюка «РИА Новости».
Коты #РЕНТВ сегодня загорают на фестивале «Мос/Еда!». Ищите у метро Площадь Революции и на Профсоюзной улице! Всё о фестивале тут: moscowseasons.com/moseda #МосЕда #одобреноРЕНТВ
Публикация от Телеканал РЕН ТВ (@rentvchannel) 17 Мар 2018 в 3:13 PDT
В «Мос/Еда!» примут участие производители и фермеры из 25 регионов России. Для демонстрации своей продукции они привезли в столицу 4,5 млн кг различных продовольственных товаров.