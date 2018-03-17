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ООН и страны-гаранты перемирия подготовят механизмы конституционной реформы в Сирии

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Страны-гаранты перемирия в Сирии (Россия, Иран, Турция) помогут специальному посланнику ООН Стаффану де Мистуре в подготовке механизмов проведения конституционной реформы в Арабской Республике.

Об этом по итогам астанинских переговоров министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал в интервью телерадиокомплексу президента Казахстана.

Он отметил, что навязанные извне проекты изменений главного закона Сирийской Арабской Республики не могут быть долгосрочными.

«Наверное, это (разработка конституции самими сирийцами - прим. iz. ru) займет чуть больше в времени, чем написать где-нибудь на стороне в Европе или за океаном конституцию Сирии и принести ее в Дамаск», – сказал Лавров.

При этом министр отметил, что любые договоренности должны быть предметом обоюдного согласия Правительства и оппозиции, как того требуют решения Совета Безопасности ООН.

Астанинский процесс, резюмировал глава российского МИДа, стимулировал возобновление внимания к политическим переговорам по урегулированию ситуации в Сирии. В частности, начал продвигаться процесс с запуском конституционной реформы в Арабской Республике, которую предполагает резолюция 2254 СБ ООН, сообщается на сайте министерства иностранных дел РФ.

Инициатором переговоров в Астане стал президент России. Глава государства предложил создать в столице Казахстана площадку для сирийского мирного процесса, которая бы дополнила женевскую площадку.

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