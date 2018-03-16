Саммит лидеров стран-гарантов перемирия в Сирии пройдет 4 апреля

Саммит лидеров стран-гарантов перемирия в Сирии (Россия, Иран и Турция) пройдет в Стамбуле 4 апреля.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, на встрече президенты трех стран согласуют дополнительные подходы по продвижению урегулирования ситуации в Сирийской Арабской Республике (САР) на основе резолюций Совета Безопасности ООН, сообщает «РИА Новости».

Выступая в Астане после встречи с коллегами из Ирана и Турции 16 марта, Лавров заявил также о недопустимости каких-либо военных действий США против Дамаска, которые основаны на лживых обвинениях применения правительственными силами химоружия.