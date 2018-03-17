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Видеоролик с цунами на Байкале после землетрясения оказался фейком

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Фото: youtube.com
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Снятый рыбаком видеоролик с цунами, которое образовалось после землетрясения на озере Байкал, оказался фейком. Видеозапись была опубликована на видеохостинге в YouTube.

Как сообщает сайт «Комсомольской правды», видеозапись предположительно могла быть сделана местными рыбаками во Владивостоке. Есть также предположения, что ролик был снят в Финском заливе, а волна была вызвана незадолго до съемки прохождением большого корабля.

По данным Байкальской геофизической службы, в пятницу, 16 марта, в Иркутской области произошло землетрясение. Мощность толчков составляла 4–5 баллов. Жертв и разрушений зафиксировано не было.

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