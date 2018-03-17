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Касаткина победила Винус Уильямс и вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе

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Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Jayne Kamin-Oncea
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Теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал турнира WTA в Индиан-Уэллсе, одолев восьмую ракетку мира американку Винус Уильямс. Встреча завершилась со счетом 1:2 (6:4; 4:6; 5:7) в пользу россиянки.

Касаткина оформила победу за 2 часа 48 минут, говорится на официальном сайте WTA.

В финале турнира россиянка сыграет с победительницей пары Симона Халеп (Румыния) — Наоми Осака (Румыния). Финальный матч состоится в воскресенье, 18 марта.

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