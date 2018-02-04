Звонарева в паре с Бачински выиграла теннисный турнир в Петербурге

Российская теннисистка Вера Звонарева в паре с щвейцаркой Тимеей Бачински стала победительницей турнира WTA в парном разряде.

В финале Звонарева и Бачински обыграли российско-словенский дуэт Алла Кудрявцева — Катарина Среботник со счетом 2:6, 6:1, 10:3, сообщает «Р-Спорт».

Звонарева, таким образом, в седьмой раз в карьере выиграла турнир WTA в парном разряде. Кроме этого, в активе 33-летней россиянки 12 титулов в одиночном разряде.

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