Прямой эфир

Рыбакина проиграла Гергес в 1/4 теннисного турнира в Петербурге

0
Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская теннисистка Елена Рыбакина, сенсационно обыгравшая на турнире St. Petersburg Ladies Trophy француженку Каролин Гарсию и швейцарку Тимю Бащински, проиграла немке Юлии Гергес и не смогла пробиться в полуфинал соревнований.

Встреча Рыбакиной и Гергес завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:3. В полуфинале немка встретится с победительницей мачта между чешкой Петрой Квитовой и Еленой Остапенко из Латвии, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее на турнире в Санкт-Петербурге Рыбакина в первом круге обыграла швейцарку Тимю Бащински, а затем смогла сломить сопротивление 3-й сеянной француженки Каролин Гарсии. Рыбакина занимает 450-ю строчку мирового рейтинга WTA.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Веснина проиграла Квитовой на старте теннисного турнира в Петербурге
Названа дата начала теннисного турнира St.Petersburg Open 2019

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017