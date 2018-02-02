Рыбакина проиграла Гергес в 1/4 теннисного турнира в Петербурге

Российская теннисистка Елена Рыбакина, сенсационно обыгравшая на турнире St. Petersburg Ladies Trophy француженку Каролин Гарсию и швейцарку Тимю Бащински, проиграла немке Юлии Гергес и не смогла пробиться в полуфинал соревнований.

Встреча Рыбакиной и Гергес завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:3. В полуфинале немка встретится с победительницей мачта между чешкой Петрой Квитовой и Еленой Остапенко из Латвии, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее на турнире в Санкт-Петербурге Рыбакина в первом круге обыграла швейцарку Тимю Бащински, а затем смогла сломить сопротивление 3-й сеянной француженки Каролин Гарсии. Рыбакина занимает 450-ю строчку мирового рейтинга WTA.

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