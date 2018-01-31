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Веснина проиграла Квитовой на старте теннисного турнира в Петербурге

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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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Российская теннисистка Елена Веснина с крупным счетом проиграла чешке Петре Квитовой на старте турнира в Санкт-Петербурге и не смогла пробиться во второй круг соревнований.

Веснина, посеянная на турнире под седьмым номером, уступила Квитовой со счетом 2:6, 0:6. Матч продолжался 1 час и 7 минут. За выход в четвертьфинал Квитова сыграет с румынкой Ириной-Камелией Бегу, сообщает «Р-Спорт».

Напомним, ранее в четвертьфинал турнира в Петербурге вышла 18-летняя российская теннисистка Елена Рыбакина, которая вопреки ожиданиям обыграла 3-ю сеянную француженку Каролин Гарсию.

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