Теннисистку Шарапову раскритиковали за фото с американским флагом

Пользователи соцсетей обрушились с критикой на российскую теннисистку Марию Шарапову, сделавшую фото с флагом США.

Снимок опубликован в Instagram спортсменки, на нем Шарапова стоит в обнимку со своей мамой напротив картины Джаспера Джонса с изображением американского флага.

Как пишет «Газета.ру», многие сочли фото неуместным.

«Всю жизнь там живет, всё ясно с ней давно уже. Бери пример с Овечкина, Маша!» — написал один из подписчиков теннисистки.

Еще один пользователь заявил, что Шарапова сфотографировалась с «флагом смерти».

Несмотря на это, у спортсменки нашлись и защитники, которые отметили, что Шарапова не сделала ничего предосудительного.

9 марта стало известно, что американская теннисистка Сирена Уильямс призналась в употреблении допинга по терапевтическим исключениям.