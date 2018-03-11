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Теннисистку Шарапову раскритиковали за фото с американским флагом

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Фото: Global Look Press/Nikku
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Пользователи соцсетей обрушились с критикой на российскую теннисистку Марию Шарапову, сделавшую фото с флагом США.

Снимок опубликован в Instagram спортсменки, на нем Шарапова стоит в обнимку со своей мамой напротив картины Джаспера Джонса с изображением американского флага.

Как пишет «Газета.ру», многие сочли фото неуместным.

 «Всю жизнь там живет, всё ясно с ней давно уже. Бери пример с Овечкина, Маша!» — написал один из подписчиков теннисистки.

Еще один пользователь заявил, что Шарапова сфотографировалась с «флагом смерти».

 

Mama, daughter and a Jasper John’s Flag #jasperjohns #art #thebroadmuseum

Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) Мар 10, 2018 в 5:53 PST

Несмотря на это, у спортсменки нашлись и защитники, которые отметили, что Шарапова не сделала ничего предосудительного.

9 марта стало известно, что американская теннисистка Сирена Уильямс призналась в употреблении допинга по терапевтическим исключениям.

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