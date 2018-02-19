Теннисистка Шарапова опустилась на 43-е место рейтинга WTA

Теннисистка Мария Шарапова опустилась с 41-й на 43-ю строчку рейтинга WTA. Об этом свидетельствуют данные обновленного рейтинга на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Как сообщает «Спорт-Экспресс», ранее спортсменка отказалась от участия в турнире в Дубае из-за болей в предплечье. Согласно данным рейтинга WTA, лучшей из россиянок остается Светлана Кузнецова, идущая на 20-й строчке. На 3-е место поднялась испанка Гарбинье Мугуруса, на 4-е опустилась украинка Элина Свитолина. Чешка Петра Квитова занимает 10-е место. Первая строчка по-прежнему принадлежит датчанке Каролин Возняцки.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Шарапова проиграла румынке Никулеску на старте турнира в Дохе.