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Теннисистка Шарапова опустилась на 43-е место рейтинга WTA

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Фото: REUTERS/Thomas Peter
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Теннисистка Мария Шарапова опустилась с 41-й на 43-ю строчку рейтинга WTA. Об этом свидетельствуют данные обновленного рейтинга на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Как сообщает «Спорт-Экспресс», ранее спортсменка отказалась от участия в турнире в Дубае из-за болей в предплечье. Согласно данным рейтинга WTA, лучшей из россиянок остается Светлана Кузнецова, идущая на 20-й строчке. На 3-е место поднялась испанка Гарбинье Мугуруса, на 4-е опустилась украинка Элина Свитолина. Чешка Петра Квитова занимает 10-е место. Первая строчка по-прежнему принадлежит датчанке Каролин Возняцки.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Шарапова проиграла румынке Никулеску на старте турнира в Дохе.

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