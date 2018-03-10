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Пушков прокомментировал признание Серены Уильямс в употреблении допинга

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Фото: REUTERS/Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports
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Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на признание американской теннисистки Серены Уильямс в употреблении запрещенных в спорте препаратов по терапевтическим исключениям.

Сенатор отметил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) часто делает исключения для американских спортсменов, разрешая им легально использовать допинг.

«Терапевтическое исключение». Это когда WADA разрешает западным атлетам принимать запрещенные препараты, чтобы они победили. И так много раз», –– написал Пушков в Twitter.

При этом политик обратил внимание на физическую форму Уильямс.

Накануне стало известно, что бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс признала применение допинга на турнире Roland Garros в 2015 году. Однако, по словам спортсменки, препарат был ей необходим из-за болезни.

О существовании тотальных терапевтических исключений в спорте стало известно в 2016 году. Тогда хакеры Fanсy Bears обнародовали часть документов WADA, в которых говорилось, что множество известных американских спортсменов употребляют запрещенные препараты по медицинским показаниям.

Также отмечалось, что Серена Уильямс использовала в 2010, 2014 и 2015 годах запрещенные оксикодон, гидрoморфoн, преднизон, преднизолон и метилпреднизoлон, которые укрепляют мышечную силу, повышают выносливость и снимают чувство боли и усталости.

Запрещенный мельдоний, в употреблении которого обвинили ряд российских спортсменов, влияет только на работу сердца, укрепляя сердечную мышцу.

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