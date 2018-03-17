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Минфин разместил новые евробонды «Россия-2029» и «Россия-2047»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Министерство финансов России объявило о размещении новых 11-летних евробондов на $1,5 млрд с доходностью 4,625% и евробондов дополнительного выпуска «Россия-2047» на $2,5 млрд с доходностью 5,25%. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Средства, вырученные от размещения евробондов, будут потрачены на выкуп облигаций внешних облигационных займов «Россия-2030». На эти цели будет привлечено $3,2 млрд.

Как отметил руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» (организатор размещения бумаг) Андрей Соловьев, в трансакциях приняли участие около 170 российских и международных компаний.

«Британские институциональные инвесторы выкупили 49% доразмещения выпуска «Россия-2047», инвесторам из США ушло 20%, российским инвесторам — 13%, азиатским — 3%, и 14% выпуска пришлось на инвесторов из других регионов», — рассказал ТАСС Соловьев.

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