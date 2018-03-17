В США изучат вопрос санкций против Турции за покупку ЗРК С-400

Группа сенаторов-демократов обратилась в Госдепартамент с требованием изучить вопрос санкций против Турции за планируемое приобретение российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

В письме поднимается вопрос о том, «не могут ли данные сделки спровоцировать обязательные санкции в связи с CAATSA» (Закон о противодействии противникам США через санкции), передает «РИА Новости».

Помимо Турции, сенаторы требуют от администрации информацию о продаже С-400 КНР, Индии, Саудовской Аравии и Катару.

Ранее сообщалось, что Турция может заплатить $2,5 млрд за поставку четырех российских зенитно-ракетных комплексов С-400.