Общественные приемные Владимира Путина завершают работу

Общественные приемные кандидата в президенты Владимира Путина завершили свою работу за два дня до выборов 18 марта. Как заявила сопредседатель предвыборного штаба Елена Шмелева на итоговом брифинге, всего в общественные приемные поступило около 62 тыс. обращений граждан. Она подчеркнула, что все они анализировались не только сотрудниками штаба, но и лично Владимиром Путиным. Все приемные будут работать 16 марта до последнего посетителя, подчеркнула Елена Шмелева. А обращения граждан будут рассматриваться до окончания работы штаба 18 марта.

Часть обращений, которые поступили в штаб, были получены по телефону, отметила Елена Шмелева.

— Каждый второй обратившийся в приемную пришел сам, каждый третий оставил свои пожелания через официальный сайт штаба. Приемные работали во всех регионах страны, — сообщила она.

Самыми активными регионами из числа обратившихся стали Москва, Свердловская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край. Это самые густонаселенные субъекты страны.

— Больше всего обращений мы получили в Москве — свыше 5 тыс. человек обратились в приемную. Основные вопросы граждан касались целого списка тем. Людей беспокоят вопросы жилья, ЖКХ, медицины. Обращались и по проблемам вкладчиков и дольщиков, по вопросам будущего молодых специалистов, развития сельского хозяйства и технологического развития страны, — пояснила Елена Шмелева.

Были обращения и с предложениями по совершенствованию судебной системы и работы органов государственной власти.

— Все предложения и наказы в режиме еженедельного анализа собирались и систематизировались. Часть из них была принята штабом в качестве агитационного материала для работы с гражданами. Некоторые инициативы, которые поступили к нам от людей, мы услышали в послании президента Федеральному собранию. Активно с ними работают доверенные лица и сопредседатели штабов, — добавила она.

В предвыборном штабе «Известиям» пояснили, что 16 марта приемная будет открыта до последнего посетителя.