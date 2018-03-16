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Общественные приемные Владимира Путина завершают работу

За два месяца в штаб поступило 62 тыс. обращений от граждан 
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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Общественные приемные кандидата в президенты Владимира Путина завершили свою работу за два дня до выборов 18 марта. Как заявила сопредседатель предвыборного штаба Елена Шмелева на итоговом брифинге, всего в общественные приемные поступило около 62 тыс. обращений граждан. Она подчеркнула, что все они анализировались не только сотрудниками штаба, но и лично Владимиром Путиным. Все приемные будут работать 16 марта до последнего посетителя, подчеркнула Елена Шмелева. А обращения граждан будут рассматриваться до окончания работы штаба 18 марта. 

Часть обращений, которые поступили в штаб, были получены по телефону, отметила Елена Шмелева. 

— Каждый второй обратившийся в приемную пришел сам, каждый третий оставил свои пожелания через официальный сайт штаба. Приемные работали во всех регионах страны, — сообщила она. 

Самыми активными регионами из числа обратившихся стали Москва, Свердловская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край. Это самые густонаселенные субъекты страны. 

— Больше всего обращений мы получили в Москве — свыше 5 тыс. человек обратились в приемную. Основные вопросы граждан касались целого списка тем. Людей беспокоят вопросы жилья, ЖКХ, медицины. Обращались и по проблемам вкладчиков и дольщиков, по вопросам будущего молодых специалистов, развития сельского хозяйства и технологического развития страны, — пояснила Елена Шмелева. 

Были обращения и с предложениями по совершенствованию судебной системы и работы органов государственной власти. 

— Все предложения и наказы в режиме еженедельного анализа собирались и систематизировались. Часть из них была принята штабом в качестве агитационного материала для работы с гражданами. Некоторые инициативы, которые поступили к нам от людей, мы услышали в послании президента Федеральному собранию. Активно с ними работают доверенные лица и сопредседатели штабов, — добавила она. 

В предвыборном штабе «Известиям» пояснили, что 16 марта приемная будет открыта до последнего посетителя. 

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