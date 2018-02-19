Агитационные ролики Путина составили из архивных кадров

В агитационные ролики, подготовленные избирательным штабом главы государства и кандидата на выборах президента России Владимира Путина, вошли фрагменты публичных высказываний российского лидера, а также архивные кадры с его участием. Специальных съемок для агитации не проводилось. Об этом сообщает источник портала iz.ru, близкий к предвыборному штабу кандидата.

Видеоматериалы начали выходить в федеральный телеэфир с 19 февраля. Речь в 30-секундных клипах идет о различных сторонах жизни государства. В их числе целостность и укрепление страны, улучшение жизни граждан и их социальная защита, дальнейшее движение России вперед, уважение традиций и ценностей, укрепление обороноспособности.

Во время прошлой предвыборной кампании 2012 года Путин вообще не появлялся в агитационных роликах. В них снимались известные и неизвестные в стране люди, которые выступали в поддержку кандидата. Однако на этот раз был введен запрет на использование изображения людей, которое позволит их идентифицировать. В связи с этим такой ход использоваться не удастся.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года, с 17 февраля начался агитационный период в средствах массовой информации. 8 февраля ЦИК завершила регистрацию претендентов на высший пост в стране. На него претендуют семь кандидатов от партий и один самовыдвиженец — Владимир Путин. В связи с этим, согласно действующему законодательству, ему выделяется примерно в четыре раза меньше времени на агитационные ролики, чем для кандидатов, которые выдвигаются от партий. Кроме того, предвыборный штаб Путина отказался от времени, выделяемого для дебатов на общероссийском телевидении.