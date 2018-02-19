Прямой эфир
Сюжет:

Агитационные ролики Путина составили из архивных кадров

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В агитационные ролики, подготовленные избирательным штабом главы государства и кандидата на выборах президента России Владимира Путина, вошли фрагменты публичных высказываний российского лидера, а также архивные кадры с его участием. Специальных съемок для агитации не проводилось. Об этом сообщает источник портала iz.ru, близкий к предвыборному штабу кандидата.

Эфир поделили между кандидатами
Владимир Путин как самовыдвиженец получит меньше всех времени на телеканалах и радио

Видеоматериалы начали выходить в федеральный телеэфир с 19 февраля. Речь в 30-секундных клипах идет о различных сторонах жизни государства. В их числе целостность и укрепление страны, улучшение жизни граждан и их социальная защита, дальнейшее движение России вперед, уважение традиций и ценностей, укрепление обороноспособности.

Во время прошлой предвыборной кампании 2012 года Путин вообще не появлялся в агитационных роликах. В них снимались известные и неизвестные в стране люди, которые выступали в поддержку кандидата. Однако на этот раз был введен запрет на использование изображения людей, которое позволит их идентифицировать. В связи с этим такой ход использоваться не удастся.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года, с 17 февраля начался агитационный период в средствах массовой информации. 8 февраля ЦИК завершила регистрацию претендентов на высший пост в стране. На него претендуют семь кандидатов от партий и один самовыдвиженец — Владимир Путин. В связи с этим, согласно действующему законодательству, ему выделяется примерно в четыре раза меньше времени на агитационные ролики, чем для кандидатов, которые выдвигаются от партий. Кроме того, предвыборный штаб Путина отказался от времени, выделяемого для дебатов на общероссийском телевидении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МИД пообещал жестко ответить на попытки вмешательства Запада в дела РФ
ЦИК ответил на жалобу Собчак на Путина

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017