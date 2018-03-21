В Домодедово появятся прямые рейсы в Болонью

В 2018 году в Италии ожидают наплыва туристов из России — в области Эмилия-Романья в связи с этим решили увеличить количество авиаперелетов и расширить географию российских аэропортов, сообщил президент региона Стефано Боначчини. В эксклюзивном интервью «Известиям» он рассказал о том, как санкции сказываются на притоке путешественников в страну, какие программы разрабатываются в Эмилии-Романье специально для россиян, а также поделился мнением о русской культуре и близости наших народов.

— Эмилию-Романью посещают туристы со всего мира. Существуют ли в регионе специальные программы по привлечению россиян?

— По результатам последних лет мы вплотную приблизились к пиковым показателям, которых достигли в 2014 году — до того, как разразился кризис и обрушился рубль. Мы сразу же задумались над тем, что нам надо сделать, чтобы не потерять туристов из России. Для этого была разработана специальная программа семейного отдыха. Родители могут приезжать с детьми от трех до 16 лет, и для них созданы особые условия. Еще одно направление — это Food Valley, продукт агропромышленного туризма. Программа включает погружение туриста в процесс производства продуктов питания, мастер-классы по разведению скота, ресторанному бизнесу, продажам и даже приготовлению блюд нашей кухни. И последнее — это оздоровительный отдых.

Чтобы нарастить поток туристов, Болонский аэропорт увеличил количество рейсов на российском направлении, расширив географию аэропортов. Раньше у нас было два ежедневных полета в Шереметьево, с июля их будет три. С этого года начнутся перелеты в города, которых раньше не было в маршрутах: Казань, Самару, Екатеринбург, Ростов, Санкт-Петербург.

Так как Болонья (столица региона. — «Известия») находится в центре нашей области, это облегчит доставку туристов не только до побережья Адриатики, но и по всей области Эмилия-Романья.

В этом году явно прослеживается и еще одна тенденция — повышение интереса россиян к культурным центрам Эмилии-Романьи, к историческим городам. А также к термальным источникам и другим видам услуг, связанным с отдыхом и лечением, горными видами спорта (в том числе к лыжным станциям).

— География полетов была расширена именно в 2018 году?

— Да, новые рейсы появятся в апреле. Повторюсь, помимо вылетов из Шереметьево добавятся рейсы из Домодедово, а также из Самары, Казани, Екатеринбурга, Краснодара и Ростова-на-Дону. Это только аэропорт в Болонье. Также увеличивается количество перелетов из Санкт-Петербурга в Римини, и впервые будет организовано сообщение между этим городом и Краснодаром. Количество рейсов на московском направлении в летний сезон увеличится до 11.

— Насколько Эмилия-Романья популярна среди других регионов Италии?

— В Италии 20 регионов работают в сфере туристического бизнеса. С точки зрения туристических поездок из России мы занимаем порядка 10% от общего количества.

Надо учесть — мы не настолько известны, как Рим, Венеция или Неаполь. Но мы уверены, что 10% в общем потоке туристических направлений Италии — это очень хороший результат. У нас еще есть возможности для роста, потому что россияне относятся к тем нациям, которые на отдыхе не особенно экономят, тратя приличные деньги.

— Вы упомянули, что пик туризма пришелся на начало 2014 года. А потом разразился кризис в отношениях между Москвой и Западом. Сейчас удалось вернуться к прежним показателям?

— Мы практически вплотную приблизились к пиковым, докризисным показателям. В 2014 году произошел обвал потока туристов из РФ на 50%. Но уже в прошлом году мы отметили увеличение числа россиян на 25% по сравнению с 2016 годом по всей Италии. Учитывая тенденции роста, думаем, что если не в этом году, то в следующем мы точно выйдем на пиковые цифры 2014-го.

— В Эмилии-Романье тоже ждут увеличения турпотока из России в этом году?

— По сравнению с 2016-м нынешний год дал очень высокий результат. Мы уверены, что рост продолжится. Если мы в 2018 году выйдем на 10-процентное увеличение по сравнению с прошлым годом, это будет колоссальным результатом. Для этого и увеличивается количество авиаперелетов, расширяется география аэропортов, из которых можно будет напрямую летать, появляются новые продукты в турбизнесе.

— В Италии часть политической элиты выступает за снятие антироссийских санкций, поскольку это вредит бизнесу. В вашем регионе с этим согласны?

— Думаю, не за горами тот день, когда будет пересмотрена политика антироссийских санкций и контрсанкций в отношениях между Востоком и Западом. Полагаю, это произойдет в ближайшее время. Ведь от этого выиграют все — и простые люди, и бизнес. В том числе, конечно, экономики Италии и России.

— Эмилия-Романья у посещавших ваш регион россиян ассоциируется, естественно, с морем и солнцем. Еще, пожалуй, с вином и бальзамическим уксусом. А какой образ первым возникает у итальянцев при упоминании о России?

— Список будет очень длинным. Первая ассоциация — Красная площадь. И, конечно, Кремль. Очень большое место в представлениях о России занимает культура, литература. Особенно итальянцев привлекает золотой век русской литературы. Произведения знаменитых русских писателей XVIII–XIX столетия проходят в итальянских школах. Из гастрономии — это икра и водка, конечно. Какая икра без водки? А еще Россия — это великие футболисты Лев Яшин и Олег Блохин.

— Кстати, итальянские тренеры работают в нескольких российских клубах. Массимо Каррера тренирует московский «Спартак», Роберто Манчини — петербургский «Зенит». Следите за их успехами?

— А был еще Лучано Спаллетти. Лично я за ними слежу, потому что я большой любитель футбола. Но Каррера из «Ювентуса», поэтому я больше смотрю за Манчини (тренер «Зенита» начинал свою карьеру в Болонье. — «Известия»). А вообще вся Италия наблюдает за Манчини, так как он — кандидат на пост главного тренера национальной сборной Италии. Жаль, что Италия не попала на чемпионат мира по футболу в России. В 2019 году у нас в стране пройдет чемпионат Европы по футболу среди команд до 21 года. В финальной стадии встретятся 12 команд, и часть матчей пройдет в Эмилии-Романье. Надеюсь, Россия пробьется в их число и приедет в наш регион, чтобы сыграть на наших стадионах.

— Несмотря на сложные взаимоотношения между Россией и Западом, в Италии всегда приветливо относятся к русским, а в России — к итальянцам. Как думаете, в чем причина такой взаимной симпатии?

— Эта дружба, и даже любовь, уходит корнями в историю. Она — на культурном уровне. Еще в прошлые столетия итальянцы ездили в Россию, а русские — в Италию. Процессы и события, происходящие в одной из стран, обязательно в какой-то форме отражались на другой. Это всё взаимные процессы.

— Италия — страна с большими туристическими традициями. Что привлекает итальянцев в России? Есть ли у жителей Италии желание посетить нашу страну?

— В первую очередь интерес итальянцев вызывают крупные города. Например, столицы России (в разных смыслах этого слова). Понимаете, Россия — это не страна, это континент. Объять необъятное, наверное, невозможно. Но Москва, Питер и некоторые другие города с историей неизменно вызывают интерес у итальянских туристов. Кроме того, популярны культурные направления. А в этом году в России — футбол, но я не знаю, поедут ли итальянцы без итальянской команды на чемпионат мира…