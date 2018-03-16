Мосгорсуд проверит законность приговору экс-министру Улюкаеву
Московский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу защиты на приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор назначено на 12 апреля.
15 декабря 2017 года суд признал Улюкаева виновным в получении взятки в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина за оказание содействия в приватизации «Башнефти».
Бывшего министра приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей.
Ранее экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев назвал приговор несправедливым.