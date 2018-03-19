Почему я пошел на выборы? Не потому, что я доверенное лицо Владимира Владимировича Путина. Если бы я им и не был, я бы всё равно пошел и проголосовал как гражданин Российской Федерации. Я считаю, что это очень важный выбор и свою позицию надо продемонстрировать.

Многие, ссылаясь на внушительный рейтинг президента, говорят, что никакой интриги быть не могло, победа и так была обеспечена. Однако Владимиру Владимировичу нужно было не просто выиграть, а выиграть убедительно, учитывая, что он является постоянным объектом атак наших «партнеров» (как он всегда интеллигентно их называет).

Я лично видел нездоровую активизацию, особенно в социальных сетях. Это похоже, на мой взгляд, на серьезную, целенаправленную кампанию, организованную против нашего президента. Соответственно, выигрыш, который допускал бы малейшие трактовки, мог быть использован различными силами для организации каких-то акций протеста и прочего. Поэтому я считаю, что тот, кто хочет стабильности в стране, должен был пойти на выборы.

За последние 18 лет в нашей культуре произошло много позитивных изменений, во многом благодаря вниманию нашего президента. Я неоднократно уже говорил, что сегодня в культуре установилась стабильная и в целом благополучная ситуация. При этом я не из тех людей, кто считает, что государство обязано решить все проблемы культуры. Есть вещи, которые ему не подвластны. Но то, что государство может делать, на мой взгляд, оно сделало и продолжает делать.

Конечно, было бы неплохо увеличить финансирование. На культуру средства до сих пор выделяются скорее по остаточному принципу, тогда как она достойна другого отношения. И я сейчас совсем не про кино, к которому имею прямое отношение. Напротив, кинематограф — это отрасль, она должна быть более рыночной и самоокупаемой. Я имею в виду в первую очередь театры, музеи, библиотеки, дома культуры — словом, те учреждения и тех людей, которые занимаются повседневной культурой. Им нужно помогать — повышать их благосостояние, увеличивать зарплаты. Нигде больше этой помощи они не получат.

Мне сложно говорить о том, какой должна быть бюджетная поддержка. Дело в том, что я руковожу студией, которая уже очень давно не получает никаких государственных субсидий, но вполне успешна и рентабельна. «Мосфильм» сам провел реконструкцию и модернизацию, сам себя обеспечивает. Ни на какие бюджетные вливания мы не претендуем — нам это и не нужно. Но в чем я очень заинтересован как глава большой киностудии, так это в общей стабильности в стране.

Темпы роста, общее благосостояние «Мосфильма» (да и не его одного) напрямую зависят от политической и экономической ситуации. Эта связь что ни на есть реальная и зримая. Если начнется какая-то нестабильность, это немедленно скажется и на нас, ведь киностудия — это одновременно и часть культуры, и часть российской экономики. Вот это еще одна причина, по которой я ходил на выборы.

Сейчас много говорят об успехах нашего кино в родном прокате. В 2017 году впервые за долгое время доля отечественных фильмов в общем бокс-офисе достигла 25%. Количество зрителей продолжает уверенно расти. Но я бы не преувеличивал эти достижения. Всё, как говорится, познается в сравнении. Например, в одной Франции, которая меньше России по населению в три раза, производится фильмов в те же три раза больше. Если поехать за рубеж, там не увидишь постеров российских фильмов на улицах, там вообще о них мало знают.

Поэтому, на мой взгляд, рано трубить в фанфары и заниматься шапкозакидательством. Но и посыпать голову пеплом тоже не надо. Нужно больше работать и не останавливаться на достигнутом. Для этого опять же нужна стабильность в первую очередь. Если будет размеренное развитие, мы всё построим и всего добьемся.

Автор — народный артист России, режиссер, гендиректор киноконцерна «Мосфильм»

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