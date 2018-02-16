За месяц до президентских выборов, согласно опубликованным данным ВЦИОМа, свои голоса за действующего главу государства Владимира Путина в марте 2018 года готовы отдать 71,5% избирателей. За Павла Грудинина от КПРФ — 7,3%, за Владимира Жириновского — 5,5%.

Все остальные кандидаты набирают до одного процента и меньше: за Ксению Собчак готовы проголосовать 1,0% россиян, за Григория Явлинского — 0,8%, за Сергея Бабурина — 0,5%, за Бориса Титова — 0,2%, за Максима Сурайкина — 0,1%.

Таким образом, как и прогнозировалось ранее, основная интрига этой избирательной кампании будет заключаться в том, кто займет второе место — представляющий КПРФ бизнесмен Павел Грудинин или бессменный лидер либерал-демократов Владимир Жириновский.

У последнего, несмотря на небольшое отставание, есть все шансы увеличить свой электоральный рейтинг, как минимум за счет голосов россиян, симпатизирующих ЛДПР (разница между 5,5% персонального рейтинга и 8,7% партийного). Грудинину в сложившихся условиях сложно рассчитывать даже на традиционного коммунистического избирателя.

Ситуация, при которой отдать свой голос за кандидата от КПРФ готовы только 47% сторонников партии, в отличие от Жириновского, вызвана не столько традицией голосования на президентских выборах за Владимира Путина, сколько четким неприятием Грудинина у значительной части электората коммунистов, для которых он классово и партийно чуждый элемент, «олигарх» с достаточно непрозрачной историей «накопления капитала». Призрачными выглядят его шансы и на завоевание симпатий у остальной аудитории.

С одной стороны, мы имеем комплементарные заявления о Сталине, которые являются абсолютно привычной риторикой для сторонников КПРФ, но отпугивают некоммунистический электорат.

Сюда же можно отнести и в целом стандартно «никакую» и экономически не обоснованную предвыборную программу с классическим наборов популистских лозунгов, работающих разве что на крайне узкую категорию избирателей.

И наконец, главное и, пожалуй, в первую очередь объясняющее стагнацию рейтинга Грудинина на фоне серьезного роста узнаваемости. Вместо крепкого управленца, по легенде, создавшего «островок социализма в отдельно взятом хозяйстве», люди видят, возможно, и успешного бизнесмена, но вместе с тем и богатого популиста, который запутался в собственных показаниях и демонстрирует двойные стандарты.

Чего стоит только его более раннее «не может быть патриота, у которого квартира в Лондоне, а ребенок не вылезает из какой-то другой страны» с последующим эпичным превращением в человека, имеющего счета за рубежом.

Громкие скандалы вокруг заграничных счетов (к слову, ЦИК до сих пор не обладает информацией о закрытии нескольких из них), зарубежной недвижимости детей, сделок с землей в «совхозе», массовых скупок интернет-пабликов и многого другого, разумеется, не могут не работать на узнаваемость кандидата. Но явно не придают ему популярности в народе.

Выбранная же стратегия на публичный конфликт с журналистами, задающими неудобные вопросы, объяснение появляющейся информации происками коварных оппонентов в ответ на предъявление конкретных фактов и доказательств еще больше загоняет кандидата от КПРФ в угол и уж точно не прибавляет ему очков. И это ужек вопросу об эффективности работающей на него команды политтехнологов и консультантов.

Поэтому, сможет ли на этом фоне Грудинин нарастить электоральный рейтинг (пока уже у в течении месяца показатель держится на одном уровне около 7% при росте узнаваемости на 24%) и стать номером два на этих выборах — еще большой вопрос. Может, да, а может, и нет.

Причем во многом зависеть это будет и от активности и креатива Жириновского, которому по большому счету сегодня не нужно даже сильно напрягаться и вести содержательную кампанию — достаточно сделать ее веселой и задорной.

Что очевидно, так это то, что любой итоговый расклад выгоден нынешнему лидеру КПРФ, разыгравшему красивую комбинацию с выдвижением вместо себя не кого-то из актива партии, а, по сути, человека со стороны.

Удачное выступление Павла Грудинина — результат грамотного кадрового решения и поддержки. Неудачное — свидетельство безальтернативности политического лидерства действующего руководителя партии.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился по телефону методом случайной выборки в период с 9 по 11 февраля на всей территории РФ. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Респондентам был в том числе задан вопрос: «Если бы президентские выборы проводились в ближайшее воскресенье и список выглядел бы следующим образом, то за кого из этих кандидатов Вы бы, скорее всего, проголосовали?» Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Объем выборки — по 1 тыс. человек каждый день. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5% (для выборки объемом 1,8 тыс. человек) и 1,8% (для выборки объемом 3 тыс. человек). Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.