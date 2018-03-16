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Более 1 млрд рублей потратят власти Коми на ремонт дорог

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В 2018 году на ремонт дорог в Республике Коми будет потрачено более 1 млрд рублей — помимо бюджетных средств, вкладываться будут частные инвесторы.

Всего за этот год планируется отремонтировать 54,9 км дорог. Общая же протяженность дорог в регионе составляет 4,8 тыс. км, на их содержание будет направлено 1,7 млрд рублей, сообщает ИА «Комиинформ». Финансовые вложения позволят запустить новые проезды, в течение 2018 года будет введено 13,6 км дорожного полотна, в 2019 году — еще 15,3 км.

В рамках соглашения о сотрудничестве в ремонт дорог вложатся две компании. На их средства будут восстановлены дороги, используемые при вывозе продукции предприятиями лесной промышленности, и установлен наплавной мост у села Вольдино.

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