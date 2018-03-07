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Старинный Медовый мост в Калининграде отремонтируют за 43 млн рублей

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В марте в Калининграде начнется ремонт Медового моста. Как говорится в материалах, опубликованных на сайте госзакупок, весь процесс должен занять 300 дней с момента подписания контракта с подрядчиком. На период проведения мероприятий ЧМ-2018 — с 15 мая до 15 августа — работы на объекте будут приостановлены.

Победителем торгов стало ООО «ТермоПластКомпозит». Компания во время торгов снизила стоимость контракта с 43,3 млн до 42,9 млн рублей, отмечает «Калининград.Ru».

За эти деньги компания должна отремонтировать пролетные строения, подходы, лестничные сходы, опоры и опорные части, положить дорожное покрытие и установить средства безопасности дорожного движения.

Кроме того, контракт предусматривает реставрационные работы. На проезжей части моста и тротуарах появится новый деревянный настил из бруса лиственницы, которая будет обработана специальной пропиткой.

Медовый мост через реку Преголя является памятником истории. Это один из трех сохранившихся мостов Кенигсберга. В последний раз он ремонтировался в 1970-х годах.

Портал iz.ru накануне сообщал о том, что на время проведения в Калининграде мероприятий ЧМ-2018 в городе будет перекрыт участок Московского проспекта от Художественной галереи до первого эстакадного моста.

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