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Часть Московского проспекта перекроют в Калининграде во время ЧМ-2018

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Во время проведения матчей ЧМ-2018 в Калининграде перекроют участок Московского проспекта от Художественной галереи до первого эстакадного моста. Об этом рассказал вице-премьер регионального правительства Александр Рольбинов.

Сквозное движение закроют для беспрепятственного прохода болельщиков в день матчей. Ограничения будут действовать с 14:00 до 01:00. Кроме этого, запретят въезд транспорта на остров Октябрьский. Попасть туда можно будет только через пропускные пункты по спецразрешениям, сообщает Калининград.Ru.

Калининград ранее признали лидером по росту цен на проживание в отелях на время ЧМ-2018. Напомним, в этом городе пройдут встречи сборных Нигерии и Хорватии, Сербии и Швейцарии, Испании и Марокко, а также Англии и Бельгии.

Портал iz.ru в феврале сообщал о том, что под Калининградом планируется построить город болельщиков. Предполагается, что фанаты смогут снимать недорогое жилье.

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