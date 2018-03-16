Дороги Липецка сравнили со «швейцарским сыром»

Дороги Липецка местные жители сравнивают со «швейцарским сыром» из-за ям и выбоин. Местные власти утверждают, что всему виной — дневные оттепели и ночные морозы, которые отрицательно сказываются на качестве дорожного полотна.

Как сообщает GOROD48 со ссылкой на главу департамента городского хозяйства и благоустройства Алексея Бахтина, каждый день дорожные службы заливают асфальтом до 400 кв. м выбоин. Пока силами городских служб удается держать ситуацию под контролем. Однако, по словам Бахтина, если температурные колебания увеличатся, мэрия будет запрашивать помощь у предприятий региональной администрации.

Впрочем, сказал чиновник, разрушения асфальта фиксируются и на недавно построенных дорогах. Например, в западном районе Липецка. Претензии направлены руководству организаций, которые занимались строительством этих объектов и которые находятся у них на гарантии. Однако пока подрядчики на обращения не реагируют.

1 марта президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил о том, что в ближайшие шесть лет необходимо удвоить расходы на строительство и обустройство дорог в стране. На эти цели будет направлено более 11 трлн рублей.