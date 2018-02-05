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Машины-пылесосы закупили в Хабаровске для уборки дорог

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Четыре специальные машины-пылесосы закупило предприятие в Хабаровске для уборки дорог в рамках поручения мэра города Александра Соколова, сообщает пресс-служба городской администрации.

В рамках поручения главы города Александра Соколова о повышении качества уборки дорог муниципальное унитарное предприятие «Южное» пополнило свой парк спецтехники и закупило четыре новых суперпылесоса для уборки улиц города, сообщает ИА AmurMedia.

Общая стоимость спецтехники составила порядка 27 млн рублей. Средства на закупку оборудования были выделены из собственных средств предприятия.

Также приобретено навесное пылесосное оборудование немецкого производителя. Оно установлено на технику Isuzu. Это оборудование включает в себя видеокамеру на днище техники. Благодаря этому водитель может видеть в режиме реального времени, как техника проводит уборку улицы.

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