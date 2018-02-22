Новые технологии ямочного ремонта осваивают в Приамурье

На дорогах Амурской области начался ямочный ремонт, дорожные службы применяют новые технологии, чтобы работать при морозе.

В Приамурье уже началась работа на дорогах Благовещенск–Гомелевка, Благовещенск–Свободный и Екатеринославка–Тамбовка–Константировка. Двое подрядчиков используют холодный асфальтобетон. При его производстве применяется особый температурный режим, и ямочный ремонт удается провести при отрицательных температурах, пишет «Амурская служба новостей».

Холодный асфальтобетон применяется только при ремонте на малых площадях. Качество укладки асфальта постоянно контролирует управление дорог Амурской области.