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Новые технологии ямочного ремонта осваивают в Приамурье

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На дорогах Амурской области начался ямочный ремонт, дорожные службы применяют новые технологии, чтобы работать при морозе.

В Приамурье уже началась работа на дорогах Благовещенск–Гомелевка, Благовещенск–Свободный и Екатеринославка–Тамбовка–Константировка. Двое подрядчиков используют холодный асфальтобетон. При его производстве применяется особый температурный режим, и ямочный ремонт удается провести при отрицательных температурах, пишет «Амурская служба новостей».

Холодный асфальтобетон применяется только при ремонте на малых площадях. Качество укладки асфальта постоянно контролирует управление дорог Амурской области.

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