Дороги к фермам отремонтируют за 500 млн рублей в Омской области

Дороги к селам, на которых есть фермеры или сельскохозяйственные предприятия, планируют отремонтировать за 500 млн рублей в Омской области. Соглашение о выделении средств подписали правительство области и Росавтодор.

Правительство Омской области планирует провести ремонтные работы на подъездных автомобильных дорогах к селам, на которых остались какие-либо предприятия сельхоззначения. Всего таким образом планируют отремонтировать 13 автодорог, сообщает РИА «Омск-информ».

Завершить все работы планируют до конца лета. На осуществление работ выделено порядка 500 млн рублей. Из них 363 млн выделил Росавтодор, 113,6 млн рублей предоставит бюджет области и 3,8 млн рублей будет выделено из местного бюджета.

Проект ремонтных работ на подъездах к селам будет осуществляться в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий».