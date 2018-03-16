Измученных голодом львов и тигра обнаружили в испанском цирке

Изможденных от голода львов и тигра обнаружили защитники прав животных в цирке в Испании. Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, дикие кошки едва могли стоять, их тела были покрыты язвами и синяками, а один из львов даже отгрыз себе часть хвоста из-за стресса, сообщает телеканал «Звезда». Животные были частью развлекательной программы цирка «Франсия», известного как цирк «Париж» в испанском городе Мурсия.

Зоозащитникам удалось спасти измученных животных. Их вызволили из неволи и отправили в спасательный центр. Сейчас кошки уже идут на поправку.

Ранее портал iz.ru сообщал, что циркачи не смогли прокормить медведей и бросили их в Самаре.