Прямой эфир

Специалисты в Приморье впервые изъяли из природы семью амурских тигров

0
Фото: Global Look Press/imago stock&people
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Многодневную операцию по отлову двух восьмимесячных тигрят провели в Приморье сотрудники департамента охoтнадзора края, центра «Амурский тигр», WWF России и межрегиональной общественной организации «Центр «Тигр».

Ранее, в начале февраля, из дикой природы была изъята их мать, молодая тигрица.

«Это первая семья амурского тигра, изъятая таким образом из природной среды. Всего в ней одна самка и два тигренка в возрасте семи–восьми месяцев», — рассказал директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилeв.

По его словам, тигрята выглядят упитанными и здоровыми. Если специалисты подтвердят последствия травмы или болезни, которые заставили тигрицу выйти к людям, то хищников отпустят на волю уже в мае, передает ТАСС.

Тигрица стала появляться возле села Алексей-Никольского в 40 км от Уссурийска. Отпугнуть хищницу, которая охотилась на домашних и бездомных собак, не удалось, поэтому было решено ее отловить. 2 февраля молодую самку амурского тигра поймали. Обследование показало, что у нее остались детеныши, которые могли находиться в опасности без матери.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперт WWF позитивно оценил размер популяций тигра и леопарда в России
Тигрица из тайги приходит к тигру Жорику в реабилитационный центр


 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017