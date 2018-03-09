Специалисты в Приморье впервые изъяли из природы семью амурских тигров

Многодневную операцию по отлову двух восьмимесячных тигрят провели в Приморье сотрудники департамента охoтнадзора края, центра «Амурский тигр», WWF России и межрегиональной общественной организации «Центр «Тигр».

Ранее, в начале февраля, из дикой природы была изъята их мать, молодая тигрица.

«Это первая семья амурского тигра, изъятая таким образом из природной среды. Всего в ней одна самка и два тигренка в возрасте семи–восьми месяцев», — рассказал директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилeв.

По его словам, тигрята выглядят упитанными и здоровыми. Если специалисты подтвердят последствия травмы или болезни, которые заставили тигрицу выйти к людям, то хищников отпустят на волю уже в мае, передает ТАСС.

Тигрица стала появляться возле села Алексей-Никольского в 40 км от Уссурийска. Отпугнуть хищницу, которая охотилась на домашних и бездомных собак, не удалось, поэтому было решено ее отловить. 2 февраля молодую самку амурского тигра поймали. Обследование показало, что у нее остались детеныши, которые могли находиться в опасности без матери.



