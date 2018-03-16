Ученые создадут антибиотик на основе молока утконоса

Австралийские ученые намерены создать антибиотики на основе молока утконоса.

По словам специалистов, оно способно подавлять рост и развитие живых клеток вредных микроорганизмов.

Антибактериальные свойства молока утконоса и ехидны, они объясняют необычной системой его выработки.

У этих млекопитающих нет сосков, откуда детеныши могли бы стерильно сосать молоко. Вместо этого оно выделяется прямо на поверхность живота, откуда его слизывает потомство.

Именно поэтому состав их молока сильно отличается от других животных, говорится в исследовании ученых, которое опубликовано в журнале Structural Biology Communications.