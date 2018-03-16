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Педагог в детском саду в Красноярском крае регулярно избивала ребенка

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Следователи возбудили уголовное дело по факту систематического истязания ребенка, в насилии подозревается педагог детского сада.

По версии следствия, 71-летний учитель-дефектолог била пятилетнего ребенка во время занятий с сентября по февраль. Ученик в результате испытывал физические и психические страдания. Правоохранительные органы выясняют, может ли женщина быть причастна к избиению других воспитанников детского сада, сообщает «Сибирское агентство новостей».

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение физических страданий путем систематического нанесения побоев».

Ранее портал iz.ru сообщал об учителе физкультуры в Якутии, который избил 14-летнего школьника. Между преподавателем и учеником возник конфликт во время урока. Возбуждено уголовное дело.

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