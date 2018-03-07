Подмосковная учительница побила ученика за плохие знания

В подмосковном Звенигороде учительница избила ученика за плохие знания, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным журналистов, от действий учительницы алгебры и геометрии пострадал 15-летний подросток. Он получил ссадину на щеке, ушиб локтя и шеи.

Подробности инцидента выясняются.

Ранее в феврале школьная преподавательница была осуждена в Клинцовском районе Брянской области за мат и причинение физической боли подопечным детям во время поездки в санаторий.