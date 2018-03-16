Песков: Россия открыта для взаимоотношений с другими странами

Россия остается открытой для добрых взаимоотношений со всеми странами, готовыми к выстраиванию отношений по принципу взаимной выгоды и доверия. Так взаимоотношения России с США прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

О том, является ли Москва для США другом или врагом, Песков упомянул позицию президента РФ Владимира Путина, предсталенную ранее.

«Вы знаете — и об этом говорил президент, в том числе он говорил об этом в своем недавнем послании Федеральному собранию, — что Россия остается открытой для добрых взаимоотношений со всеми странами, которые привержены идее выстраивания добрых отношений, основанных на принципе взаимной выгоды, взаимного доверия», — сказал представитель Кремля.