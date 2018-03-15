Песков рассказал о ходе предвыборной кампании на фоне «дела Скрипаля»

Обострение российско-британских отношений на фоне «дела Скрипаля» не оказывает влияния на президентскую кампанию в России, которая является приоритетом для Кремля на сегодняшний день. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это никак не отражается. Предвыборная кампания идет своим ходом, и, естественно, она является приоритетной», — сказал журналистам Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России усомнился в достоверности британских СМИ после «дела Скрипаля», а также заявил о непричастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.