Прямой эфир
Сюжет:

Песков пообещал быстрый ответ Лондону на действия против России

0
Фото: REUTERS/Phil Noble
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ответные меры на действия Великобритании против России в связи с обвинениями в якобы причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля не заставят себя ждать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, соответствующие предложения сформулирует Министерство иностранных дел России и другие ведомства, однако уточнил, что окончательное решение примет президент РФ.

Пресс-секретарь отметил, что глава государства непременно выберет тот вариант, который более всего соответствует интересам страны и сложившейся ситуации.

Также отвечая на вопрос представителя СМИ, намерена ли РФ оказывать поддержку российским гражданам в Великобритании, Песков заявил, что ему неизвестны какие-либо санкции Лондона в отношении россиян, пребывающих на британской земле.

Ранее портал iz.ru сообщал, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил об отказе Лондона в пересылке России образца нервно-паралитического вещества, которым якобы отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в английском Солсбери 4 марта.

Также Франция выразила солидарность с мнением Великобритании о причастности России к отравлению бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков прокомментировал обращение Британии в ОЗХО по «делу Скрипаля»
Песков рассказал о ходе предвыборной кампании на фоне «дела Скрипаля»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017