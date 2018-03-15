Песков пообещал быстрый ответ Лондону на действия против России

Ответные меры на действия Великобритании против России в связи с обвинениями в якобы причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля не заставят себя ждать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, соответствующие предложения сформулирует Министерство иностранных дел России и другие ведомства, однако уточнил, что окончательное решение примет президент РФ.

Пресс-секретарь отметил, что глава государства непременно выберет тот вариант, который более всего соответствует интересам страны и сложившейся ситуации.

Также отвечая на вопрос представителя СМИ, намерена ли РФ оказывать поддержку российским гражданам в Великобритании, Песков заявил, что ему неизвестны какие-либо санкции Лондона в отношении россиян, пребывающих на британской земле.

Ранее портал iz.ru сообщал, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил об отказе Лондона в пересылке России образца нервно-паралитического вещества, которым якобы отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в английском Солсбери 4 марта.

Также Франция выразила солидарность с мнением Великобритании о причастности России к отравлению бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля.