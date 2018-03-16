Собянин: более 100 км дорог построят в Москве в 2018 году

Свыше 100 км дорог, развязок, тоннелей и эстакад построят в Москве в 2018 году. Об этом в пятницу ‪сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе открытия новой эстакады через Варшавское шоссе со съездом на улицу Маршала Савицкого в Щербинке.

«В этом году в Москве будет построено и реконструировано около 115 км дорог, развязок, тоннелей, эстакад. Один из таких крупных объектов находится здесь, в районе Щербинки», — приводит слова Собянина ТАСС.

Градоначальник отметил, что строительство эстакады ‪через Варшавское шоссе со съездом на улицу Маршала Савицкого удалось завершить на полгода раньше, чем планировалось.

Строительство эстакады было начато в сентябре 2016 года. В весенне-летний период планируется благоустроить прилегающие территории. Ожидается, что открытие движения позволит ликвидировать заторы на пересечении Варшавского шоссе с улицами Маршала Савицкого 40 лет Октября. Протяженность эстакады составляет 606 м

Ранее Сергей Собянин сообщил, что за последние семь лет протяженность московских дорог выросла на 16%.