Водитель врезался в автобус с детьми при погоне в Саратовской области

Пьяный автомобилист, уходя от погони ГИБДД, столкнулся с автобусом с детьми в Энгельсском районе Саратовской области.

Сотрудники Госавтоинспекции заметили подозрительный автомобиль возле села Безымянного. ВАЗ-2112 развернулся, не доезжая 100 м до патруля ДПС. Инспекторы начали преследование, сообщает ИА «Взгляд-Инфо».

Уходя от преследования, водитель отечественного автомобиля допустил столкновение с автобусом, стоящим на обочине. В салоне находились девять детей, никто из них не пострадал.

Как уточнили в ГИБДД, автомобилист в момент происшествия, предположительно, был в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП начата проверка.