Прямой эфир

Водитель врезался в автобус с детьми при погоне в Саратовской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пьяный автомобилист, уходя от погони ГИБДД, столкнулся с автобусом с детьми в Энгельсском районе Саратовской области.

Сотрудники Госавтоинспекции заметили подозрительный автомобиль возле села Безымянного. ВАЗ-2112 развернулся, не доезжая 100 м до патруля ДПС. Инспекторы начали преследование, сообщает ИА «Взгляд-Инфо».

Уходя от преследования, водитель отечественного автомобиля допустил столкновение с автобусом, стоящим на обочине. В салоне находились девять детей, никто из них не пострадал.

Как уточнили в ГИБДД, автомобилист в момент происшествия, предположительно, был в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП начата проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Два автомобиля сгорели после ДТП в Краснодарском крае
ДТП с двумя автобусами произошло в Воронеже

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017