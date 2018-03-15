Два автомобиля сгорели после ДТП в Краснодарском крае

Иномарка и ГАЗ совершили столкновение на дороге Темрюк-Краснодар-Кропоткин, автомобили слетели с дороги и загорелись.

По данным МВД, автомобиль ГАЗ совершал разворот на трассе и совершил столкновение с попутным Chevrolet. От удара ГАЗ опрокинулся и улетел в кювет, обе машины загорелись, сообщает сайт «Кубанские новости». Травмы получили оба водителя, а также три пассажира ГАЗ.

Все пострадавшие доставлены в больницу. Госавтоинспекция устанавливает точные обстоятельства аварии.

Как сообщал ранее iz.ru, в Краснодарском крае водитель автомобиля ВАЗ погиб при столкновении с деревом. Мужчина потерял управление, в результате машина съехала с дороги, врезалась в дерево и опрокинулась.