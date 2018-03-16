Прямой эфир

Серийный убийца «чулочный душитель» казнен в США

0
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти американского штата Джорджия казнили серийного убийцу Карлтона Гэри, известного как «чулочный душитель». Приговор в отношении 67-летнего осужденного был приведен в исполнение с помощью смертельной инъекции. 

Гэри был приговорен к высшей мере наказания по обвинению в убийстве и изнасиловании трех пожилых женщин. Также он причастен еще к девяти нападениям, которые произошли в 1977 и 1978 годах, передает WRBL.

Большинство жертв были задушены чулками.

Ранее сообщалось, что тело скончавшегося в ноябре 2017 года серийного убийцы Чарльза Мэнсона по решению суда получит американец Джейсон Фримен, назвавшийся его внуком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полиция Испании случайно поймала скрывавшегося 33 года убийцу
Дирижер подал в суд на Метрополитен-оперу за обвинения в домогательствах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017