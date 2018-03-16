Серийный убийца «чулочный душитель» казнен в США

Власти американского штата Джорджия казнили серийного убийцу Карлтона Гэри, известного как «чулочный душитель». Приговор в отношении 67-летнего осужденного был приведен в исполнение с помощью смертельной инъекции.

Гэри был приговорен к высшей мере наказания по обвинению в убийстве и изнасиловании трех пожилых женщин. Также он причастен еще к девяти нападениям, которые произошли в 1977 и 1978 годах, передает WRBL.

Большинство жертв были задушены чулками.

Ранее сообщалось, что тело скончавшегося в ноябре 2017 года серийного убийцы Чарльза Мэнсона по решению суда получит американец Джейсон Фримен, назвавшийся его внуком.