Полиция Испании случайно поймала скрывавшегося 33 года убийцу

Полиция Испании задержала за не пристегнутый ремень безопасности в автомобиле гражданина Италии, который более 30 находился в розыске лет за убийство. Об этом сообщает издание ABC.

Задержали 70-летнего преступника дорожные полицейские во время плановых проверок в центре Мадрида.

Правоохранители заметили, что в одном из автомобилей водитель и пассажиры — двое взрослых и ребенок — не были пристегнуты, и остановили машину.

По данным издания, во время проверки документов водитель заметно нервничал. Полицейские тщательно проверили предъявленные итальянские водительские права и обнаружили, что они поддельные.

После этого мужчину задержали. Вскоре выяснилось, что нарушителем оказался гражданин Италии, разыскиваемый с 1985 года за убийство с отягчающими обстоятельствами.

В январе сообщалось, что скрывавшегося 15 лет от полиции бывшего главу японской преступной группировки якудза «Ямагути-гуми» задержали после публикации его фото в соцсетях.