Полиция Испании случайно поймала скрывавшегося 33 года убийцу
Полиция Испании задержала за не пристегнутый ремень безопасности в автомобиле гражданина Италии, который более 30 находился в розыске лет за убийство. Об этом сообщает издание ABC.
Задержали 70-летнего преступника дорожные полицейские во время плановых проверок в центре Мадрида.
Правоохранители заметили, что в одном из автомобилей водитель и пассажиры — двое взрослых и ребенок — не были пристегнуты, и остановили машину.
По данным издания, во время проверки документов водитель заметно нервничал. Полицейские тщательно проверили предъявленные итальянские водительские права и обнаружили, что они поддельные.
После этого мужчину задержали. Вскоре выяснилось, что нарушителем оказался гражданин Италии, разыскиваемый с 1985 года за убийство с отягчающими обстоятельствами.
В январе сообщалось, что скрывавшегося 15 лет от полиции бывшего главу японской преступной группировки якудза «Ямагути-гуми» задержали после публикации его фото в соцсетях.