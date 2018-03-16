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Дирижер подал в суд на Метрополитен-оперу за обвинения в домогательствах

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Фото: TASS/James Levine
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Американский дирижер Джеймс Ливайн, уволенный из нью-йоркской Метрополитен-оперы в связи с обвинениями в домогательствах, подал в суд на руководство. 

Как передает агентство AP, Ливайн в иске утверждает, что руководство оперы воспользовалось скандалом вокруг якобы имевших место домогательств для того, чтобы уволить его.

Дирижер требует компенсации в размере как минимум $5,8 млн и «восстановления честного имени, репутации и карьеры».

Ранее сообщалось, что речь идет об инциденте 30-летней давности, когда Ливайн домогался неназванного актера-подростка. По его словам, сексуальный контакт между ними продолжался годами.

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