Роспотребнадзор предупредил о катастрофической вспышке дифтерии в Йемене

Роспотребнадзор предупредил российских туристов о серьезной ситуации с дифтерией в Йемене, сообщается в пятницу на сайте ведомства.

«ВОЗ оценивает ситуацию в Йемене как одну из самых тяжелых гуманитарных катастроф в мире в настоящее время. Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок», — сказано в сообщении.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), из-за вспышки дифтерии в стране с августа 2017 года погибли уже 73 человека.