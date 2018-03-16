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Роспотребнадзор предупредил о катастрофической вспышке дифтерии в Йемене

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Фото: TASS/Hani Al-Ansi
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Роспотребнадзор предупредил российских туристов о серьезной ситуации с дифтерией в Йемене, сообщается в пятницу на сайте ведомства.

«ВОЗ оценивает ситуацию в Йемене как одну из самых тяжелых гуманитарных катастроф в мире в настоящее время. Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок», — сказано в сообщении.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), из-за вспышки дифтерии в стране с августа 2017 года погибли уже 73 человека.

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