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Роспотребнадзор открыл «горячую линию» к Всемирному дню прав потребителей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Роспотребнадзор открыл «горячую линию» в преддверии отмечаемого 15 марта Всемирного дня прав потребителей. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в преддверии Всемирного дня прав потребителей, который отмечается ежегодно 15 марта, организована работа всероссийской «горячей линии» по защите прав потребителей», — сказано в сообщении.

Специалисты управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ и в консультационных центрах для потребителей при Центрах гигиены и эпидемиологии проконсультируют граждан в период с 12 по 26 марта по вопросам защиты своих прав в различных жизненных ситуациях и приобретения товаров и услуг, в том числе через интернет.

Сведения о режиме работы и контактные телефоны «горячих линий» опубликованы на сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора. Каждый потребитель сможет ознакомиться с обучающими видеороликами, образцами исковых и претензионных заявлений и многочисленными памятками, сообщает телеканал «360».

В текущем году специалисты ведомства в различных регионах будут консультировать потребителей по телефонам «горячих линий» и лично, а также в МФЦ, в торговых центрах крупных городов и через мессенджеры.

Всемирный день прав потребителей проводится ежегодно 15 марта начиная с 1983 года. В России он широко отмечается с 1994 года.

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