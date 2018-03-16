«АвтоВАЗ» может в 2017 году начать производство битопливного седана Lada Granta CNG. Об этом говорится в презентации (есть у «Известий») начальника отдела автомобилей специального назначения концерна Сергея Ивлева, которую он представил на заседании правительственной рабочей группы по внедрению газомоторного топлива.

Официальный представитель «АвтоВАЗа» заметил, что окончательного решения пока нет. В данный момент идет изучение рынка и потенциального спроса. По оценкам экспертов, приблизительная базовая цена автомобиля может составить менее 600 тыс. рублей.

Два баллона метановой Granta рассчитаны на 100 л газа, при этом сохраняется и штатный бензобак на 50 л. Водитель может использовать тот или иной вид топлива, переключая его подачу кнопкой в салоне. Суммарный запас бензина и газа позволит Granta проехать на одной заправке 1050 км.

Подробнее — в материале «Известий»:

Самый дешевый в России автомобиль на метане появится в 2019 году